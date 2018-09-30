Александр Ландо о трагедии с Сергеем Утцем: Такая нелепая смерть

30 Сент. 10:46 2018-09-30T10:46:27+03:00

Он предположил, что погибший не принял всех мер безопасности при тушении пожара

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Александр Ландо, председатель Общественной палаты Саратовской области поделился некоторыми обстоятельствами гибели Сергея Утца, члена ОПы.

Он напомнил корреспонденту «КП-Саратов» в телефонном разговоре, что пожар произошел в селе Терновка Энгельсского района глубокой ночью. Отправившись тушить возгорание самостоятельно, Сергей Утц отравился ядовитыми испарениями и погиб.

Александр Ландо считает, что Утц, несмотря на свой жизненный опыт и медицинские навыки, не предпринял мер безопасности.

- Вместо того, чтобы проветрить, а потом входить — начал тушить — сказал Ландо. Он предположил, что, возможно, Сергей Утц просто не сообразил этого в середине ночи, так как был спросонья.

- Такая нелепая смерть. Мы в пятницу виделись, Сергей Утц готовил большую конференцию по развитию здравоохранения. Человека не вернешь, все-таки такая величина была, — выразил свои соболезнования Александр Ландо.

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