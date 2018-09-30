2018-09-30T10:40:53+03:00
Происшествия

Под Саратовом сельчанин полгода насиловал 12-летнюю падчерицу

Теперь его судьбу решит суд
Екатерина Семенова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В Ершовском районе на скамью подсудимых отправили 30-летнего жителя одного из сел.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР области, его обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней, а также угрозах и насильственных действиях сексуального характера.

Суду предстоит установить обстоятельства преступлений, происходивших в течении полугода — с января по июль. По версии следствия, мужчина несколько раз насиловал свою 12-летнюю падчерицу. Также угрозами он добивался от ребенка сексуальных действия.

Долгое время девочка скрывала происходящее, лишь в июле она рассказала своей матери, которая написала заявление в полицию.

Дело направлено в суд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет