Под Саратовом сельчанин полгода насиловал 12-летнюю падчерицу

30 Сент. 10:40 2018-09-30T10:40:53+03:00

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В Ершовском районе на скамью подсудимых отправили 30-летнего жителя одного из сел.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР области, его обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней, а также угрозах и насильственных действиях сексуального характера.

Суду предстоит установить обстоятельства преступлений, происходивших в течении полугода — с января по июль. По версии следствия, мужчина несколько раз насиловал свою 12-летнюю падчерицу. Также угрозами он добивался от ребенка сексуальных действия.

Долгое время девочка скрывала происходящее, лишь в июле она рассказала своей матери, которая написала заявление в полицию.

Дело направлено в суд.