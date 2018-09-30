2018-09-30T10:23:01+03:00
Происшествия

Ландо: Жене Утца пока никто не решается сообщить о смерти мужа

Женщина находится в реанимации
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Председатель Общественной палаты Саратовской области Александр Ландо сообщил, что супруга Сергея Утца пока не знает о его гибели.

Корреспондент «КП-Саратов» дозвонился до Ландо, и тот отметил, что женщина сейчас в реанимации.

- Но пока никто не решается сообщить ей о трагедии, — сказал он.

Он напомнил, что пожар произошел ночью в селе Терновка Энгельсского района. У Сергея Утца, члена Общественной палаты, загорелся дом. Отправившись тушить возгорание самостоятельно, он отравился ядовитыми испарениями.

Супруга отправилась вслед за мужем, обнаружила его тело, но сама надышалась ядовитыми выделениями.

Причиной пожара, как предположил председатель ОПы, явилось замыкание электропроводки. Но самым опасным фактором стал пластик в отделке помещения, который легко горит и выделяет токсичные соединения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дачу под Энгельсом, где погиб Сергей Утц, тушили больше часа

Причина ЧП устанавливается

(подробнее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет