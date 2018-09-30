Ландо: Жене Утца пока никто не решается сообщить о смерти мужа

30 Сент. 10:23 2018-09-30T10:23:01+03:00

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Председатель Общественной палаты Саратовской области Александр Ландо сообщил, что супруга Сергея Утца пока не знает о его гибели.

Корреспондент «КП-Саратов» дозвонился до Ландо, и тот отметил, что женщина сейчас в реанимации.

- Но пока никто не решается сообщить ей о трагедии, — сказал он.

Он напомнил, что пожар произошел ночью в селе Терновка Энгельсского района. У Сергея Утца, члена Общественной палаты, загорелся дом. Отправившись тушить возгорание самостоятельно, он отравился ядовитыми испарениями.

Супруга отправилась вслед за мужем, обнаружила его тело, но сама надышалась ядовитыми выделениями.

Причиной пожара, как предположил председатель ОПы, явилось замыкание электропроводки. Но самым опасным фактором стал пластик в отделке помещения, который легко горит и выделяет токсичные соединения.

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