В Алгае с успехом прошел фестиваль «Мраморное мясо»

30 Сент. 09:47 2018-09-30T10:08:17+03:00

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В Александрово-Гайском районе прошел фестиваль «Мраморное мясо».

Ранее глава района Сергей Федечкин на пресс-конференции в «КП-Саратов» пригласил всех желающих на праздник. Участие в фестивале принял около пяти тысяч человек, в числе которых был губернатор Валерий Радаев.

Во время визита глава региона пообщался с животноводами Алгайского района, которые являются главными поставщиками этого вида мяса. Валерий Радаев, отметил, что местная говядина самая вкусная, так как животные пасутся в естсественных условиях.

- Степное мясо славится на всю область. А благодаря фестивалю, уверен, получит известность по всей стране. Потому что экологически чистое и обладает уникальными вкусовыми свойствами. И по возможностям пастбищного животноводства ваш район — лидер, — отметил Валерий Радаев.

По мнению губернатора Алгайский район должен развивать бренд по всей стране.

На фестивале состоялась выставка животных крупного рогатого скота и баранов. Прошла презентация мясных блюд, выбрали самые вкусные шашлыки и стейки, на аукционе торговали молодыми бычками, шеф-повара ресторанов дали мастер-класс. Также было продано около шести тонн говядины и баранины.