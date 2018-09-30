В Саратове задержаны шесть проституток
Полиция продолжает блюсти общественную нравственность
Изменить размер текста:
Полиция Саратова вновь задержала нескольких проституток.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, в регионе проходит операция «Антикриминал», в ходе которой проверяется общественная нравственность.
В разных районах города за сутки задержаны шесть женщин, которые занимались сексом за деньги.
Гражданкам от 20 до 39-ти лет. По всем фактам составлены административные протоколы и материалы направлены в суд.