В Саратове задержаны шесть проституток

30 Сент. 09:21 2018-09-30T09:21:33+03:00

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Полиция Саратова вновь задержала нескольких проституток.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, в регионе проходит операция «Антикриминал», в ходе которой проверяется общественная нравственность.

В разных районах города за сутки задержаны шесть женщин, которые занимались сексом за деньги.

Гражданкам от 20 до 39-ти лет. По всем фактам составлены административные протоколы и материалы направлены в суд.