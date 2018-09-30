2018-09-30T09:08:37+03:00
Происшествия

Дачу под Энгельсом, где погиб Сергей Утц, тушили больше часа

Причина ЧП устанавливается
Мария ГОШИНА
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Сегодня, 30 сентября, на пожаре получил смертельное отравление заместитель председателя Общественной палаты Саратовской области, главный врач клиники кожных и венерических болезней СГМУ Сергей Утц.

Как уточнили подробности пожара под Энгельсом в ГУ МЧС региона, тревожный вызов пришел на пульт дежурного в 02 ч. 16 м.

- Поступило сообщение о загорании жилого дома в Энгельсском районе, в селе Терновка на ул. Набережная, — уточнили в главке. — На место выехали экстренные службы. Прибыли восемь пожарных на двух машинах. На тушение ушло более часа, и в 03:50 пожар был полностью ликвидирован.

Площадь, уничтоженная огнем, составила 30 кв. метров. Подвал сгорел дотла, поскольку был обшит легкогорючим материалом. Горел пластик. Причина ЧП устанавливается.

Жена общественника также получила серьезное отравление, и ее отвезли в стационар в тяжелом состоянии.

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