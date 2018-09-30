В Саратове на Романтиков огонь уничтожил квартиру

30 Сент. 08:39 2018-09-30T08:39:52+03:00

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В Саратове 30 сентября сгорела квартира. Как общили "КП-Саратов" в ГУ МЧС, тревожый сигнал пришел в 03 ч. 45 м.

-Поступило сообщение о квартиры жилого дома на ул. Романтиков. В 04:49 огонь был полностью ликвидирован. Площадь пожара составила 30 кв. метров. Причина ЧП устанавливается. В результате пострадавших нет,- отметили в главке.

На тушение выезжали пожарные подразделения: 11 человек личного состава и 3 единицы техники.