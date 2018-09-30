Погиб на пожаре зампредседателя Общественной палаты Саратовской области Сергей Утц

30 Сент. 08:34 2018-09-30T09:05:34+03:00

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Сегодня, 30 сентября, погиб заместитель председателя Общественной палаты Саратовской области, главный врач клиники кожных и венерических болезней СГМУ Сергей Утц.

Как стало известно СМИ, он скончался в результате пожара на своей даче в Энгельсском районе.

Пожар начался в подвале, и Сергей Утц пытался его затушить, но начал чадить пластик.

Жена также получила серьезное отравление, и ее отвезли в стационар в тяжелом состоянии.

Гражданская панихида пройдет, предположительно, 2 октября, в одном из корпусов СГМУ.