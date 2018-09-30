Погиб на пожаре зампредседателя Общественной палаты Саратовской области Сергей Утц
Жена также получила серьезное отравление
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Сегодня, 30 сентября, погиб заместитель председателя Общественной палаты Саратовской области, главный врач клиники кожных и венерических болезней СГМУ Сергей Утц.
Как стало известно СМИ, он скончался в результате пожара на своей даче в Энгельсском районе.
Пожар начался в подвале, и Сергей Утц пытался его затушить, но начал чадить пластик.
Жена также получила серьезное отравление, и ее отвезли в стационар в тяжелом состоянии.
Гражданская панихида пройдет, предположительно, 2 октября, в одном из корпусов СГМУ.