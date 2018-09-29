В районе Озинского моста нашли лодку и тело одного из двух пропавших рыбаков

29 Сент. 20:23 2018-09-29T20:24:15+03:00

На расстоянии 500 метров от берега находилось плавсредство с рыбацкой одеждой

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В Саратовской области 29 сентября пропали двое мужчин. Как сообщили очевидцы, ЧП случилось ориентировочно на границе Балаковского и Духовницкого районов на реке Малый Иргиз в районе Озинского моста.

Без вести пропали 58-летний рыбак и его 48-летний приятель. Они отправились рыбачить на Волгу в алюминиевой лодке. В акватории сильно штормило - порывистый ветер не прекращался двое суток.

Родственники переполошились и вызвали спасателей.

На место прибыла водолазная группа Областной службы спасения. Они осмотрели ближайщие острова.Акватория поиска составляла большой квадрат под километр.

Спасатели несколько часов - почти световой день искали мужчин, и на глубине 5 метров на расстоянии 500 метров от берега нашли лодку с рыбацкой одеждой.

Тело 58-летнего мужчины обнаружили чуть позже.