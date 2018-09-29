Подробности: Под Саратовом в столкновении с фурой погибли водитель с пассажиркой
ДТП произошло на 73-м километре автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград
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Стали известны подробности смертельной аварии, которая случилась сегодня, 29 сентября, вечером в Хвалынском районе.
Как сообщили "КП-Саратов" в ГИБДД региона, фура "MAN" протаранила "Ладу Калина". ДТП произошло в 17.15 на 73-м километре автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград.
По предварительным данным, большегруз выехал на встречную полосу.
В "Ладе Калина" погибли мгновенно на месте аварии два человека - 64-летний водитель легкового автомобиля и его пассажирка. Тела вытащили спасатели облспаса из покореженной машины.
40-летний дальнобойщик не пострадал.