2018-09-29T20:16:15+03:00
Происшествия

Подробности: Под Саратовом в столкновении с фурой погибли водитель с пассажиркой

ДТП произошло на 73-м километре автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград
Мария ГОШИНА
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Стали известны подробности смертельной аварии, которая случилась сегодня, 29 сентября, вечером в Хвалынском районе.

Как сообщили "КП-Саратов" в ГИБДД региона, фура "MAN" протаранила "Ладу Калина". ДТП произошло в 17.15 на 73-м километре автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград.

По предварительным данным, большегруз выехал на встречную полосу.

В "Ладе Калина" погибли мгновенно на месте аварии два человека - 64-летний водитель легкового автомобиля и его пассажирка. Тела вытащили спасатели облспаса из покореженной машины.

40-летний дальнобойщик не пострадал.

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