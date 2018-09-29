В Хвалынском районе фура снесла «Ладу Калина» на встречке
Погибли два человека
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В Хвалынском районе 29 сентября два человека погибли при таране легкового автомобиля большегрузом.
Как сообщили очевидцы, «Лада Калина» столкнулся с фурой MAN. В аварии разбились насмерть два человека.
Как сообщили в службе спасения Саратовской области, по предварительным данным, фура вылетела на встречную полосу, и устроила аварию.
На месте работают экстренные службы - врачи, спасатели, дорожные полицейские.