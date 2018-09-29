В Саратове на пассажирский автобус рухнуло огромное дерево

29 Сент. 16:30 2018-09-29T16:37:20+03:00

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В Саратове 29 сентября на пассажирский автобус упало огромное ветвистое дерево.

ЧП случилось в Ленинском районе Саратова.

Как сообщили на странице соцсети в ВКонтакте очевидцы, происшествие произошло

утром рядом с остановкой "75-я школа" на проспекте Строителей.

- Большой тополь сильно накренился над проезжей частью и рухнул на пассажирский автобус №53. Общественный транспорт двигался по направлению к улице Антонова. На кадрах видно, что ветви впечатались в лобовое стекло.

Данные о пострадавших в сводку не поступали.

В 15:20 движение троллейбусов было восстановлено.