2018-09-29T16:37:20+03:00
Происшествия

В Саратове на пассажирский автобус рухнуло огромное дерево

На дороге образовалась пробка
Мария ГОШИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В Саратове 29 сентября на пассажирский автобус упало огромное ветвистое дерево.

ЧП случилось в Ленинском районе Саратова.

Как сообщили на странице соцсети в ВКонтакте очевидцы, происшествие произошло

утром рядом с остановкой "75-я школа" на проспекте Строителей.

- Большой тополь сильно накренился над проезжей частью и рухнул на пассажирский автобус №53. Общественный транспорт двигался по направлению к улице Антонова. На кадрах видно, что ветви впечатались в лобовое стекло.

Данные о пострадавших в сводку не поступали.

В 15:20 движение троллейбусов было восстановлено.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет