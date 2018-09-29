В Саратове без воды остались улицы Высокая и Аэропорт
Ресурса не будет до полуночи
Изменить размер текста:
В Саратове без воды 29 сентября остались несколько улиц.
-Для ликвидации повреждения на городских водопроводных сетях были изменены параметры холодного водоснабжения в домах на ул. Высокая, Аэропорт, Жуковского, Планерная.
Воды не будет до полуночи.
Также по запросу управляющей компании для проведения работ на коммуникациях до того же времени отключили ресурс в районе 3-го Жилучастка от Большого Динамовского пр-да до 11-го Динамовского пр-да.