2018-09-30T07:04:00+03:00
Происшествия

В Балашове рецидивист украл у ребенка мобильник

Мужчина трижды судим за кражу, грабеж, а также разбой.
Мария ГОШИНА
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В Балашове Саратовской области 28 сентября рецидивист украл у ребенка сотовый телефон.

КАк сообщили в ГУ МВД региона, в полицию обратилась 35-летняя женщина, рассказав, что 16 сентября ее 11-летний сын потерял мобильник. Мальчик не помнил, где оставил гаджет.

И полицейские вычислили, что сотовый украли. По подозрению в воровстве задержан задержан 38-летний житель Балашова. Он трижды судим за кражу, грабеж, а также разбой. Рецидивист "в кубе" сознался в содеянном.

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