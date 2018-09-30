Синоптики обещали саратовцам пасмурный день с порывистым ветром
Столбик термометра покажет днем от 8 до 13 градусов
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На территории Саратовской области 30 сентября сохранится пасмурная погода.
Как сообщили "КП-Саратов" в ГУ МЧС региона, в большинтве районов будет преобладать переменная облачность.
-Утром местами дождь,небольшой и умеренный,- отметили в главке со ссылкой на прогноз синоптиков, - Днем без существенных осадков. Ветер будет дуть северный скоростью в 5-10 м/с, днём местами вероятны порывы до 14 м/с.
Столбик термометра покажет днем от 8 до 13 градусов, местами в южной половине до 16 градусов.
При прояснении на осеннем солнце погода будет казаться комфортнее фактической.