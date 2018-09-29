В Саратове дерево повисло на троллейбусных проводах
На месте работали ремонтники и экстренные службы
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В Ленинском районе Саратова днем 29 сентября из-за упавшего на провода ствола дерева замерло движение троллейбусов .
Как сообщили очевидцы, авария случилась на боковой дублирующей дороге проспекта Строителей. Недалеко от остановки «75-я школа» рухнуло дерево.
Развесистый ствол зацепился за электролинию.
И буквально повис на проводах.В результате замерло движение троллейбусов 10-го маршрута . На месте работали ремонтники и экстренные службы.