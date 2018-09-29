В Саратове на Дегтярной сгорела трансформаторная будка
Обстоятельства и причины пожара устанавливаются
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В Саратове 29 сентября случился пожар. Как сообщили очевидцы, огонь возник на улице Дегтярной напротив дома N 39. Горела бывшая трансформаторная будка, переделанная под склад.
Жители вызвали экстренные службы, спасателей и пожарных. Пожарные, чтобы не допустить взрыва, вынесли из нежилого помещения баллоны с пропаном, ацетиленом и кислородом.
Во время ЧП люди не пострадали. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.