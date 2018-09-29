2018-09-29T15:54:34+03:00
Спорт

Анастасия Потапова в Ташкенте взяла две медали на турнире Мировой серии Tashkent Open

Первые ракетки боролись за призовой фонд в 250 тысяч долларов
Мария ГОШИНА
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Сегодня, 29 сентября, саратовская теннисистка, победительница юниорского Уимблдона-2016 Анастасия Потапова оказалась в шаге от победы на международном рейтинговом турнире Tashkent Open.

В столице Узбекистана первые ракетки боролись за призовой фонд в 250 тысяч долларов.

В финале одиночной серии саратовчанка не смогла победить лишь Маргариту Гаспарян из Москвы. Счет составил 0:2. В результате - "серебро".

28 сентября Потапова на пару с Гаспарян отдали победу в полуфинале, оставшись с бронзой.

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