Панков напомнил о рассмотрении Госдумой проекта федерального бюджета

29 Сент. 13:12 2018-09-29T13:14:22+03:00

Об этом народный избранник написал в своем телеграм-канале «Пара слов»

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Уведомление о внесении в Государственную думу пакета документов федерального бюджета РФ на 2019–2021 годы размещено в электронной базе данных. Об этом написал депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

- А несколько минут назад глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров продемонстрировал в каком виде теперь поступает бюджет. Он напомнил, что раньше это было несколько десятков тяжелых коробок, теперь же это небольшое письмо, — написал Панков.

Он напомнил, что проект бюджета будет рассмотрен Госдумой в первом чтении 24 октября, во втором — 14 ноября и в третьем — 20 ноября.

- Для информации — пакет документов федерального бюджета Российской Федерации на 2019–2021 годы направлен председателем Государственной думы в профильный комитет Государственной думы — комитет по бюджету и налогам, — отметил народный избранник.