В поселке Юриш утром сгорел жилой дом

29 Сент. 12:13 2018-09-29T12:13:59+03:00

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В Саратове 29 сентября сгорел дом в Заводском районе. Как сообщили "КП-Саратов" в ГУ МЧС региона, тревожный сигнал пришел в 06 ч. 46 м.

-Поступило сообщение о загорании жилого дома в п. Юриш на улице 4 Линия,- отметили в главке. - На место прибыли 11 огнеборцев на 2 машинах. В 07:35 огонь был полностью ликвидирован.

Площадь пожара составила 120 кв. метров. Причина ЧП устанавливается. В результате пострадавших нет.