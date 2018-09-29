В поселке Юриш утром сгорел жилой дом
Причина ЧП устанавливается
Изменить размер текста:
В Саратове 29 сентября сгорел дом в Заводском районе. Как сообщили "КП-Саратов" в ГУ МЧС региона, тревожный сигнал пришел в 06 ч. 46 м.
-Поступило сообщение о загорании жилого дома в п. Юриш на улице 4 Линия,- отметили в главке. - На место прибыли 11 огнеборцев на 2 машинах. В 07:35 огонь был полностью ликвидирован.
Площадь пожара составила 120 кв. метров. Причина ЧП устанавливается. В результате пострадавших нет.