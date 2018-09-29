В Саратове организуют медовую ярмарку

29 Сент. 12:09 2018-09-29T12:09:56+03:00

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В Саратове были озвучены даты медовой ярмарки. Согласно постановлению, подписанному в мэрии, торговлю медом развернут на Театральной площади Саратова .

Медовую ярмарку, согласно постановлению, организуют с 8 по 18 октября.

За организацию и порядком будет следить администрация Волжского района. А контроль за исполнением постановления взял на себя замглавы администрации по экономическим вопросам.