2018-09-29T12:04:13+03:00
Происшествия

«БМВ» слетела с трассы под Саратовом и опрокинулась в кювете

Водитель иномарки травмировал 63-летнюю пассажирку
Мария ГОШИНА
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В Пугачевском районе Саратовской области 28 сентября случилась авария. Как сообщили в ГИБДД региона, ДТП произошло около 10 часов утра на 187 км автодороги «Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград». По предварительным данным, «БМВ» слетела с дороги и опрокинулась на крышу. По предварительным данным, 61-летний мужчина не справился с управлением.

Водитель иномарки травмировал 63-летнюю пассажирку.

Ее отправили в больницу.

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