Уходя от погони, водитель Toyota врезался в «Приору» и сбежал

29 Сент. 11:53 2018-09-29T11:53:29+03:00

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В Саратове водитель автомобиля Toyota устроил аварию. Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на городской дороге. Водитель на иномарке пытался скрыться от сотрудников ГИБДД, не выполнив законные требования об остановке.

Уходя от погони Toyota врезалась в Ладу «Приора». Виновник аварии сбежал. Автомобиль его в покореженном виде остался на месте аварии. Его сейчас ищут.

Водитель «Приоры» получил помощь врачей Центра медицины катастроф.