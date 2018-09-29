29 Сент. 11:45 2018-09-29T11:48:41+03:00

У светофора на Кутякова столкнулись немецкий Opel и "Лада"

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В Саратове 28 сентября вечером столкнулись две машины. Как сообщил корреспондент "КП-Сартов", авария произошла на пересечении улиц Рахова и Кутякова, между двумя светофорами.

По предварительным данным, на улице Кутякова, одна из машин подрезала другую - столкнулиь LADA отечественного производства и немецкий Opel.

Вследствие чего LADA съехала к обочине на расстояние в несколько метров от машины Opel. На место вызвали сотрудников ГИБДД.