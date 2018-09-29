2018-09-29T11:48:41+03:00
Происшествия

У светофора на Кутякова столкнулись немецкий Opel и "Лада"

Отечественная машина съехала к обочине
Мария ГОШИНА
Поделиться:
У светофора на Кутякова столкнулись немецкий Opel и "Лада"У светофора на Кутякова столкнулись немецкий Opel и "Лада"
Изменить размер текста:

В Саратове 28 сентября вечером столкнулись две машины. Как сообщил корреспондент "КП-Сартов", авария произошла на пересечении улиц Рахова и Кутякова, между двумя светофорами.

По предварительным данным, на улице Кутякова, одна из машин подрезала другую - столкнулиь LADA отечественного производства и немецкий Opel.

Вследствие чего LADA съехала к обочине на расстояние в несколько метров от машины Opel. На место вызвали сотрудников ГИБДД.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет