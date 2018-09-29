29 Сент. 11:32 2018-09-29T11:32:47+03:00

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В Саратове 29 сентября возле торгового центра «Рубин» обрушилась часть стены. Как сообщили очевидцы, упала часть стены от водонапорной башни. Сразу несколько бетонных блоков разбились, спланировав на асфальт прохожей части. На место ЧП выехали спасатели Областной службы спасения и врачи.

По предварительным данным, причиной ЧП стала коммунальная протечка.

Вода из колодца подмыла почву под стеной.