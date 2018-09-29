Под Ершовом «Нива» сбила насмерть 17-летнего юношу

29 Сент. 11:28 2018-09-29T11:28:59+03:00

Парень шел с девушкой, которая обратилась к врачам

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В Ершовском районе Саратовской области 28 сентября внедорожник сбил насмерть 17-летнего юношу. Авария произошла около 10 часов вечера на первом километре автодороги «Ершов - Балаково».

По предварительным данным, под колеса ВАЗ-213100 попал 17-летний юноша. 41-летний мужчина на «Ниве» раздавил парня, шагающего по краю проезжей части.В ГИБДД региона уточнили, что парень шел с девушкой, которая обратилась к врачам.

От полученных травм пострадавший умер на месте.