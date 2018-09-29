В Саратове на весь день остались без воды дома на Лысой горе

29 Сент. 11:10 2018-09-29T11:11:03+03:00

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В Саратове 29 сентября, без воды остались жители десяти саратовских улиц. Как сообщает пресс-служба ООО «Концессии водоснабжения - Саратов», для ремонта городского водопровода снизят напор ресурса на улицах Мельничной, Придорожной, 1-м Придорожном проезде, Новополянской и Выселочной.

Ремонтные работы продлятся до 22.00.

В списке и дома на улице Шелковичной и на улице Лысая гора.