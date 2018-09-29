2018-09-30T11:49:57+03:00
Общество

На слет Юных друзей полиции в Саратове собрались ребята из 24 районов

В программе спортивные мероприятия и отработка профессиональных навыков
Екатерина Семенова
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..Фото: Екатерина Семенова
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В Центре профессиональной подготовки ГУ МВД России по Саратовской области на Московском шоссе сегодня, 29 сентября, открылся II областной слет Юных друзей полиции.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», торжества начались с построения команд, которые прибыли из разных районов, на плацу.

Начальник ГУ МВД Николай Трифонов открыл слёт. Он поздравил участников, отметив развитие движение.

- Если на первом слете было два отряда, то сейчас их уже 30, а всего по области 160 отрядов. Сегодня здесь собрались более 300 ребят, которые прибыли из 24 районов, — сообщил он.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

Николай Трифонов пообещал проводить такие мероприятия на постоянной основе. Он объявил слёт открытым.

Затем под гимн России был поднят флаг Российской Федерации и знамя Юных друзей полиции.

- Участие в слете помогает развивать навыки. Слет стал хорошей традицией. Надеюсь, что благодаря сегодняшним состязаниям будут названы новые имена сотрудников полиции, — отметил Игорь Пивоваров, вице-губернатор Саратовской области.

- Сегодня знаменательное событие не только для наших девчонок и мальчишек, но праздник для всех нас, — сказала Елена Лукьянова, руководитель областного Совета общественных помощников уполномоченного по правам ребенка региона.

Она рассказала о юном жителе села Тепляковка Базарно-Карабулакского района Артёме Вершинине. Мальчик не смог войти в команду, но он стал в талисманом. Николай Трифонов вручил ему удостоверение Юного друга полиции, а от уполномоченного по правам ребенка Татьяны Загородневой ему был передан подарок.

Вручение подарка Артёму Вершинину Фото: Екатерина Семенова

Вручение подарка Артёму ВершининуФото: Екатерина Семенова

В программе слета спортивные мероприятия, отработка профессиональных навыков — дактилоскопии, сборке и разборке снаряжения, конном патрулировании, топографической и строевой подготовке, оказании первой медицинской помощи, эстафете на полосе препятствий и т. д.

Закрытие слета ожидается 30 сентября.

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