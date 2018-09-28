Исаев: Программа ремонта дорог в этом году выполнена

28 Сент. 20:43 2018-09-28T20:43:06+03:00

Глава Саратова заявил, что в следующем году объем работ будет увеличен

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Глава Саратова Михаил Исаев прокомментировал завершение реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».

- Второй год в Саратове реализуется программа комплексного развития городской транспортной инфраструктуры «Саратовская агломерация» в рамках долгосрочного федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». В текущем году муниципалитетом совместно с подрядными организациями была проделана большая работа по приведению в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог Саратова, — заявил глава города.

Он напомнил, что благодаря сложившейся экономии средств, удалось увеличить количество участков, на которых заменено деформированное дорожное покрытие, с 62 до 65.

В настоящее время работы на всех участках завершены. Был проведен ремонт на 808,5 тыс. кв. м дорог на сумму 834,9 млн руб. Современное покрытие появилось на участках улиц Гвардейской, Ипподромной, Буровой, Кутякова, Пензенской, Орджоникидзе, Рахова, Рабочей и др.

- За четким соблюдением сроков, качеством выполнения работ пристально следил губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Он неоднократно присутствовал на ремонтируемых участках, внося конструктивные коррективы в работу подрядчиков, — отметил Михаил Исаев.

Он сообщил, что в этом году город постарался процесс ремонта максимально открытым — практически еженедельно представители общественности совместно с сотрудниками комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, а также СМИ выезжали на участки дорог, где производился ремонт, и следили за процессом. Ежедневно через СМИ распространялась информация о планируемых работах, чтобы жители города знали, на каких участках дорог идет ремонт.

- Кроме того, в этом году работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» мы синхронизировали с работами по замене и ремонту подземных коммуникаций. Эту практику мы продолжим и в следующем году, таким образом мы сможем минимизировать количество вскрышных работ и продлить срок службы асфальтового полотна, — сказал Михаил Исаев.

Он подчеркнул, что задача текущего года выполнена.

- На следующий год мы планируем увеличить объемы строительства дорог и отремонтировать около 90 участков дорог, — отметил глава Саратова.