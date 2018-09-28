Исаев: Программа ремонта дорог в этом году выполнена
Глава Саратова Михаил Исаев прокомментировал завершение реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».
- Второй год в Саратове реализуется программа комплексного развития городской транспортной инфраструктуры «Саратовская агломерация» в рамках долгосрочного федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». В текущем году муниципалитетом совместно с подрядными организациями была проделана большая работа по приведению в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог Саратова, — заявил глава города.
Он напомнил, что благодаря сложившейся экономии средств, удалось увеличить количество участков, на которых заменено деформированное дорожное покрытие, с 62 до 65.
В настоящее время работы на всех участках завершены. Был проведен ремонт на 808,5 тыс. кв. м дорог на сумму 834,9 млн руб. Современное покрытие появилось на участках улиц Гвардейской, Ипподромной, Буровой, Кутякова, Пензенской, Орджоникидзе, Рахова, Рабочей и др.
- За четким соблюдением сроков, качеством выполнения работ пристально следил губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Он неоднократно присутствовал на ремонтируемых участках, внося конструктивные коррективы в работу подрядчиков, — отметил Михаил Исаев.
Он сообщил, что в этом году город постарался процесс ремонта максимально открытым — практически еженедельно представители общественности совместно с сотрудниками комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, а также СМИ выезжали на участки дорог, где производился ремонт, и следили за процессом. Ежедневно через СМИ распространялась информация о планируемых работах, чтобы жители города знали, на каких участках дорог идет ремонт.
- Кроме того, в этом году работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» мы синхронизировали с работами по замене и ремонту подземных коммуникаций. Эту практику мы продолжим и в следующем году, таким образом мы сможем минимизировать количество вскрышных работ и продлить срок службы асфальтового полотна, — сказал Михаил Исаев.
Он подчеркнул, что задача текущего года выполнена.
- На следующий год мы планируем увеличить объемы строительства дорог и отремонтировать около 90 участков дорог, — отметил глава Саратова.