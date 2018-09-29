На перекрестке Университетской столкнулись Suzuki и Лада «Калина»

29 Сент. 07:01 2018-09-29T07:01:09+03:00

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В Саратове 28 сентября в центре случилось ДТП. Как сообщили очевидцы, авария произошла на пересечении улиц Университетской и Зарубина. Проезжую чать не поделили два автомобиля - Suzuki и Лада «Калина».

По предварительным данным, водитель иномарки ехал в сторону Сенного рынка и столкнулся с Ладой «Калина». Травмы получил водитель отечественной машины.

Его отвезли в стационар. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.