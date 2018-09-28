В Волге обнаружили тело пропавшего рыбака с грузом на ногах

28 Сент. 19:44 2018-09-28T19:44:12+03:00

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В Энгельсском районе Саратовской области 27 сентября обнаружили тело пропавшего без вести мужчины из Коврова, отправившегося на рыбалку. По словам начальника облспаса Юрия Юрина, 22 сентября родственники вызвали спасслужбу, поскольку рыбак не выходил на связь несколько часов.

Катер с его вещами нашлась в районе села Генеральского. 27 сентября тело 39-летнего местного жителя обнаружили рыбаки в Волге. От лодки до этого места примерно около километра.

Вызов пришел в дежурную часть полиции, а стражи порядка вызвали спасателей.

Сотрудники «Энгельс-Спаса» вытащили тело из воды. Полицейские выясняют причину смерти. По предварительным данным, тело удерживалось на дне привязанными к ногам кирпичами. Обстоятельства и причины гибели мужчины устанавливаются.