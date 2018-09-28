2018-09-28T21:25:03+03:00
Общество

Панков: Никас Сафронов поблагодарил Володина за работу для людей

Художник высоко оценил деятельность спикера Госдумы
Екатерина Семенова
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Никас СафроновНикас Сафронов
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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем Телеграм-канале «Пара слов» рассказал, что художник Никас Сафронов высоко оценил работу спикера Госдумы Вячеслава Володина для людей и выразил благодарность.

- Это он высказал в музее имени Радищева, храме культуры, который в виде благотворительности Боголюбов подарил своим гражданам Саратова в 19 веке. Художник подчеркнул — большое количество благотворительных проектов Володина, все они для жителей наших областей. Его меценатство дает новые примеры сподвижничества для многих и многих желающих, — написал Николай Панков.

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Кроме этого депутат добавил, что в Саратове Никас Сафронов рассказал, как он прошел от ненависти до любви к кошкам и животным.

- Он в своем творчестве и живописи совместил часть животных и людей, тем самым вызвав интерес поклонников к своим картинам. Никас любит Саратов, город вдохновляет его на новое творчество. У нас в Саратове он поступал в театральное училище им. Слонова, — напомнил Николай Панков.

По словам депутата, час встречи с Сафроновым пролетел незаметно.

- Художник рассказал и о роли русских эмигрантов в мировой культуре. Живопись, музыка, мода. Художники-авангардисты, великие актеры — не только честь нашей нации, но и всего мира. И мы должны поддерживать наши молодые таланты. Великий художник Шагал больше двойки по рисованию не получал. Об этом рассказал детям Сафронов, отвечая на вопрос, какую оценку получал по ИЗО. Чтобы дети знали — надо верить в себя. Но надо стараться, усердно заниматься. Академическое знание ремесла необходимо. И конечно фантазия, умение передать образ, создать что-то свое, — уверен Николай Панков.

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