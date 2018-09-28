2018-09-28T16:09:31+03:00
Недвижимость

Подготовка к отопсезону идет по графику — министр Куликов

Готовность соотвествует прошлогоднему уровню
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

На заседании правительства Саратовской области обсудили подготовку к отопительному сезону.

Как отметил министр промышленности и энергетики Андрей Куликов, работы ведутся в соответствии с графиком.

В частности, уже выполнен ремонт двух энергоблоков Балаковской АЭС, а также гидрогенератора Саратовской ГРЭС.

На тепловых электростанциях «Т Плюс» завершился ремонт энергокотла, идут работы на трех турбогенераторах и одном котлоагрегате. Запасено 59,8 тыс. тонн топлива, что составляет 110% нормы.

Работы по подготовке элекросетей завершены на 95,7% и должны быть полностью выполнены в ноябре.

По словам министра, готовность энергетического комплекса соответствует прошлогоднему уровню.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет