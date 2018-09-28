Подготовка к отопсезону идет по графику — министр Куликов

28 Сент. 16:09 2018-09-28T16:09:31+03:00

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На заседании правительства Саратовской области обсудили подготовку к отопительному сезону.

Как отметил министр промышленности и энергетики Андрей Куликов, работы ведутся в соответствии с графиком.

В частности, уже выполнен ремонт двух энергоблоков Балаковской АЭС, а также гидрогенератора Саратовской ГРЭС.

На тепловых электростанциях «Т Плюс» завершился ремонт энергокотла, идут работы на трех турбогенераторах и одном котлоагрегате. Запасено 59,8 тыс. тонн топлива, что составляет 110% нормы.

Работы по подготовке элекросетей завершены на 95,7% и должны быть полностью выполнены в ноябре.

По словам министра, готовность энергетического комплекса соответствует прошлогоднему уровню.