Подготовка к отопсезону идет по графику — министр Куликов
На заседании правительства Саратовской области обсудили подготовку к отопительному сезону.
Как отметил министр промышленности и энергетики Андрей Куликов, работы ведутся в соответствии с графиком.
В частности, уже выполнен ремонт двух энергоблоков Балаковской АЭС, а также гидрогенератора Саратовской ГРЭС.
На тепловых электростанциях «Т Плюс» завершился ремонт энергокотла, идут работы на трех турбогенераторах и одном котлоагрегате. Запасено 59,8 тыс. тонн топлива, что составляет 110% нормы.
Работы по подготовке элекросетей завершены на 95,7% и должны быть полностью выполнены в ноябре.
По словам министра, готовность энергетического комплекса соответствует прошлогоднему уровню.