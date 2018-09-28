Панков: Чиновникам Вольска и Балакова трудно удержать доверие людей

28 Сент. 16:00 2018-09-28T16:00:42+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в Телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Тяжело местной власти в Вольске и Балаково. Не только с возвращением земли и имущества, которые до них увели за бесценок. Сейчас бьются за каждый объект, взаимодействуя с собственниками, прокуратурой, привлекая общественность. Но трудно еще и другое — удержать доверие жителей после всего, что было раньше, что было в порядке вещей манипулировать их мнением. И обидно за людей, когда какой-то чиновник ставит себе в заслугу то, что создавали все горожане, предприятия, спортсмены при поддержке спикера Госдумы. Весь их энтузиазм, кипящую работу, идеи и воплощение. И когда прикидываются наивностью, не понимая якобы, в чем вина. Что все это было от недальновидности, а не коррупции — кому-то в карман уходило имущество, а город терял ресурсы для развития. Слова, слова... цену которым люди знают. Потому что видят брошенные здания в центре, где могли бы заниматься дети или жить учителя. И знают, что они сами, а не чиновники, создавали то, что нужно городу, своими руками. И это ударило по выборам – их разочарование и обида. Вот что надо было понять и вернуть их доверие, а не себя обелять. Пока было не поздно, — написал депутат.