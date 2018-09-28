В понедельник в Саратове — масшабное отключение воды
ООО «КВС» проводит санацию водовода по Чернышевского
Схема отключения воды 1 октября
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ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» предупреждает о масштабном отключении воды.
С 1 по 2 октября будут идти работы по санации водовода на улицах Чернышевского, Валовая, Мичурина, Набережная Космонавтов, Челюскинцев, Чапаева, Рабочая, Некрасова, Волжская и других.
Подвоз воды будет производиться по заявкам районных администраций.
Как рассказали на предприятии, санация производится полимерно-тканевым рукавом бестраншейным способом.