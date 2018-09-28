В понедельник в Саратове — масшабное отключение воды

28 Сент. 16:01 2018-09-28T16:01:19+03:00

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ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» предупреждает о масштабном отключении воды.

С 1 по 2 октября будут идти работы по санации водовода на улицах Чернышевского, Валовая, Мичурина, Набережная Космонавтов, Челюскинцев, Чапаева, Рабочая, Некрасова, Волжская и других.

Подвоз воды будет производиться по заявкам районных администраций.

Как рассказали на предприятии, санация производится полимерно-тканевым рукавом бестраншейным способом.