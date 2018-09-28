Отключена вода в Дачном поселке и Ленинском районе

28 Сент. 15:43 2018-09-28T15:43:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове отключена холодная вода в нескольких районах.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», специалисты устраняют повреждения на коммуникациях.

Ориентировочно до полуночи продолжатся работы на улице Уфимцева, в Дачном поселке и на Дачном проспекте.

Кроме того по заявке филиала ПАО «МСК Волги» - «Саратовские распределительные сети», на неопределенный срок отключена вода на проспекте 50 лет Октября, улице Гвардейская и Молодежном проезде.