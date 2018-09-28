«Т Плюс» направило первый реестр должников в специализированную компанию

28 Сент. 15:17 2018-09-28T15:17:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Саратовский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» заключил соглашение со специализированной компанией для взыскания долгов за теплоресурсы с физических лиц. Энергетики составили и передали компании первую партию документов для подготовки обращений в суд, в которую включили 8 650 лицевых счетов на сумму 148 млн рублей.

Уже с начала октября юристы привлеченной компании начнут претензионно-исковую работу в отношении неплательщиков, а также будут курировать процесс погашения неплатежей со стороны клиентов по решению суда и исполнительному производству. При необходимости с их стороны в работу по взысканию задолженности будет привлекаться служба судебных приставов. Данные меры направлены на увеличение объемов судебной работы в отношении неплательщиков.

- С началом работы специализированной организации количество судебных разбирательств в отношении физлиц увеличивается в разы. Это та категория граждан, которая находится на прямых расчетах с компанией. Избежать санкций за отложенные «на потом» платежки становится невозможно. Долги будут взысканы в любом случае, — говорит директор Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Илья Фурсов.

По данным на середину сентября общая сумма задолженности, накопленная физическими лицами, составляет 690 млн рублей. Энергетики подчеркивают, что новый способ борьбы с дебиторской задолженностью с помощью специализированной организации имеет перспективу многолетнего сотрудничества. Всего до конца текущего года будут направлены к передаче в суд документы в отношении порядка 15 тыс. клиентов-физических лиц, суммарно задолжавших за тепло свыше 280 млн рублей.

О способах урегулирования задолженности в досудебном порядке можно уточнить у специалистов филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в Саратове — ул. Чернышевского, 122, контактные телефоны 8(8452) 98-65-09, 98-68-00, дополнительно — в отделении Сбербанка по ул. Чапаева 32/36. В Энгельсе — ул. Пионерская, д.80, ул. Тельмана, 150/1 в отделении Сбербанка, окна №1 и №2, телефон 8 (8453) 54-42-75. В Балаково — проспект Героев, 23, ул. Титова, 35, контактные телефоны (8453) 32-20-20, 8-800-100-10-12.