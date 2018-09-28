Полиция Саратова ищет жертв карманницы

28 Сент. 15:12 2018-09-28T15:12:18+03:00

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Полиция Саратова задержала карманную воровку.

Как напомнили «КП-Саратов» в ведомстве, преступление было совершено в маршрутном такси. Около 18 часов полиция попросила пассажиров проверить личные вещи, и одна из женщин обнаружила, что ее сумка раскрыта и внутри нет кошелька.

Похищенное — кошелек с банковскими картами, наличными деньгами и чужой фотографией — оказался у ранее судимой 41-летней гражданки. Ее удалось задержать на одной из остановок.

Возбуждено уголовное дело. Женщину отправили под арест. В настоящее время полиция проверяет ее причастность к другим преступлениям. Жителей города просят обращаться по телефонам 74-70-15, 74-70-16, 74-70-17, если они ранее стали жертвой карманницы.