2018-09-28T15:12:18+03:00
Происшествия

Полиция Саратова ищет жертв карманницы

41-летняя гражданка орудовала в маршрутках
Екатерина Семенова
Поделиться:

В Кировском районе задержали карманную воровку.

Изменить размер текста:

Полиция Саратова задержала карманную воровку.

Как напомнили «КП-Саратов» в ведомстве, преступление было совершено в маршрутном такси. Около 18 часов полиция попросила пассажиров проверить личные вещи, и одна из женщин обнаружила, что ее сумка раскрыта и внутри нет кошелька.

Похищенное — кошелек с банковскими картами, наличными деньгами и чужой фотографией — оказался у ранее судимой 41-летней гражданки. Ее удалось задержать на одной из остановок.

Возбуждено уголовное дело. Женщину отправили под арест. В настоящее время полиция проверяет ее причастность к другим преступлениям. Жителей города просят обращаться по телефонам 74-70-15, 74-70-16, 74-70-17, если они ранее стали жертвой карманницы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет