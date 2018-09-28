2018-09-28T14:48:09+03:00
Недвижимость

Саратовский филиал «Т Плюс» готов к отопительному сезону

В подготовку предприятие вложило 1,6 млрд рублей
Екатерина Семенова
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Директор Саратовского филиала «Т Плюс» Александр Шудегов принял участие в заседании Правительства Саратовской области, где рассказал о готовности энергопредприятия к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов. Общий объем финансирования мероприятий по подготовке к отопительному сезону в этом году составил порядка 1,6 млрд рублей.

За время летней ремонтной кампании на теплосетевом комплексе энергетики провели гидравлические испытания всех сетей от ТЭЦ, ГРЭС и котельных, заменили порядка 34 км трубопроводов и восстановили более 30 км тепловой изоляции. В целом, на развитие теплосетевой инфраструктуры направлено более 900 млн рублей.

На крупнейших объектах уже завершена реконструкция участков тепломагистралей по ул. Соколовая, Бахметьевская и Авиационная в Саратове, по ул. Полтавская в Энгельсе, по ул. Трнавская и ул. Вокзальная в Балакове. Ведутся работы по благоустройству после земляных работ.

На объектах генерации с начала текущего года выполняется капитальный и средний ремонты, техническое перевооружение основного и вспомогательного оборудования. В том числе, установка новой блочно-модульной котельной по ул. Гвардейская. Общий объем вложений в тепловые станции и котельные превысил 648 млн рублей.

Основные и запланированные мероприятия по подготовке к зиме уже завершены. В настоящее время все усилия персонала и подрядчиков направлены на проверку тепловых сетей, по которым подключены объекты социальной сферы. Именно их, как правило, первыми подключают к отоплению. Так, в предстоящие выходные дни только в Саратове будут работать 17 ремонтных и эксплуатационных бригад – суммарно почти 120 и 70 единиц спецтехники.

Энергетики уверены, что проведенная ремонтная кампания позволила повысить надежность теплоснабжения и минимизировать вероятность возникновения нештатных ситуаций в отопительном сезоне. Однако подготовка к ОЗП шла на фоне не теряющей своей актуальности проблемы неплатежей. На 1 сентября, сумма задолженности приблизилась к 4,5 млрд рублей. При этом управляющие организации недоплатили более 3,3 млрд рублей, физические лица по прямым договорам — более 746 млн рублей, бюджетные организации – более 72 млн рублей, промышленные потребители – 50,3 млн рублей, прочие – более 220 млн рублей.

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