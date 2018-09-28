2018-09-28T14:40:03+03:00
Общество

В саратовском парке «Россия — моя история» отпраздновали день туризма

Гостей встречал духовой оркестр
Анастасия Ветрова
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28 сентября в недавно открывшемся музее «Россия — моя история» прошло мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню туризма.

Как сообщил с места событий корреспондент «КП-Саратов», в самом начале гостей музея встречали представители нескольких районов Саратовской области: Балашова, Ровного, Балакова, Хвалынска. На втором этаже расположилась фотовыставка пейзажей региона.

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Открыл мероприятие духовой оркестр.

Глава областного комитета по туризму Виктория Бородянская выразила огромную признательность присутствующим и поздравила с праздником. Под аплодисменты она вручила благодарственные письма представителям областного туризма.

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Культурно-развлекательную программу продолжил ансамбль народного танца «Варенька». Алексей Асеев и Ольга Молчанова спели знаменитую песню «Течет река Волга», а школьница Эвелина Бойко — песню «Этот город». Коллектив РАНХиГС «Back on» показал зажигательный современный танец.

Зульфия Хуснуллина и Полина Харитонова исполнили номер блистательный музыкально- акробатический номер.

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- Волга — это символ Саратова и Росии, а про Балтай можно сказать, что это наша Швейцария. Мы создаем фестивали, чтобы показать изюминку района, чтобы туристы приезжали ни один только раз. Спасибо гостинечному бизнесу и туристическим базам — это и ваш праздник, — сказал Дмитрий Пьяных, председатель комитета по спорту, туризму и делам молодежи областной думы.

На сцене также выступил ансамбль гармошек детской музыкальной школы №14 «Озорные планочки», а после Анастасия Кузнецова исполнила песню «Парижское танго».

- Всемирный день туризма — это праздник. Он объединяет очень многих людей, представителей науки, власти, образования, культуры и искусства. Человек растет развивается эмоционально насыщается, — отметила Ольга Лысикова, член общественного совета по туризму при министерстве молодежной политики, спорта и туризма.

В конце зрителям показали выступления образцово-художественный коллектив «Ореон» с номером «Мексиканский танец», Ульяна Москаленко и Али Акчурин исполнили лиричную песню «Сопрано», после Дарья Гриф вышла на сцену с композицией «Навсегда».

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В конце ведущий объявил о продолжении празднования дня туризма на Театральной площади.

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