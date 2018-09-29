2018-09-29T08:10:58+03:00
Спорт

Саратовцев пригласили на Всероссийский день ходьбы

На празднике будут присутствовать именитые спортсмены
Мария ГОШИНА
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В Саратове в предстоящее воскресенье, 30 сентября, состоится Всероссийский день ходьбы. Спортивный праздник пройдет на территории стадиона «Зимний» на 5-й Дачной.

Как сообщили "КП-Саратов" в областном минспорта, это уже второй в истории Саратовской области Всероссийский день ходьбы. Первый подобный старт был дан год назад в районе базы «Локомотив» в Энгельсе, и собрал более 300 человек.

- На этот раз организаторы ждут ходоков с 8:30, ровно с того момента, как откроется процедура регистрации,- отметили организаторы, - Важно отметить, что стартовые номера будут выдавать согласно регистрации на сайте Олимпийского комитета России.

На 11:30запланировано награждение участников. Но время ориентировочное, по мере прохождения дистанции каждой группой. Добавим, что абсолютно каждый участник получит памятный диплом от Олимпийского комитета России, а так же медаль финишера. На празднике будут присутствовать именитые спортсмены, в компании с которыми вы сможете с удовольствием преодолеть дистанцию.

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