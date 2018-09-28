2018-09-28T13:50:46+03:00
Происшествия

Вынесен приговор банде наркоторговцев из Саратова и Энгельса

За год они отмыли 5,6 млн рублей от продажи наркотиков
Екатерина Семенова
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В Энгельсе Саратовской области вынесен приговор банде наркоторговцев.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, преступной деятельстью занимались ыосемь жителей Саратова и Энгельса в возрасте 23-33 лет.

Суд установил, что в июне 2014 года 25-летний саратовец создал банду. Сообщество имело четкую иерархию с распределением ролей. Имелись два территориальных подразделения, которыми руководили 23 и 26-летний жители Энгельса.

С февраля 2015 года по февраль 2016 они совершили 15 сделок по продаже наркотиков. Лидер банды обналичил в общей сложности 5,6 млн рублей.

Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы и штрафу 200 тыс. рублей. Двое руководителей подразделений получили 13 и 14,6 лет и штрафам по 100 тыс. рублей. Другие участники банды получили сроки от 12 до 12,5 лет. Также вынесены приговоры наркосбытчикам — от 9 до 14 лет.

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