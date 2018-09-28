На саратовской трассе опрокинулась на крышу «Лада Гранта»
В результате травмы получили два человека
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В Саратовской области 28 сентября на трассе опрокинулся автомобиль.
Как сообщили очевидцы, ДТП случилось на поселковой дороге Маркс — Андреевка в 3 км от дороги Самара — Волгоград. По предварительным данным, пьяный водитель «Лады Гранта» не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.
Машина слетела в кювет, перевернулась на крышу и в результате травмы получили два человека.
На место прибыли спасатели облспаса и врачи. Пострадавших отвезли в больницу.
Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.