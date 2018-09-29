В Саратове синоптики обещали пасмурный дождливый день

29 Сент. 07:00 2018-09-29T07:00:15+03:00

Столбик термометра покажет от 12 до 17 градусов

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На территории Саратовской области 29 сентября сохранится холодная погода с осадками.

Как сообщили "КП-Саратов" в ГУ МЧС региона, в большинстве районов области ожидается переменная облачность.

-Днем местами возможен небольшой дождь,- отметили в главке. - Ветер будет юго-западный скоростью 5-10 м/с, местами вероятны порывы до 13 м/с.

Столбик термометра покажет днём от 12 до 17 градусов, местами в южной половине прогреет до 21 градусов.