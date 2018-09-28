На проспекте имени 50 лет Октября дома остались без воды
Ресурс вернут после окончания работ
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В Саратове 28 сентября днем отключили воду в Ленинском районе.
Как сообщили "КП-Саратов" в ООО "КВС", по запросу филиала ПАО "МРСК Волги" - "Саратовские распределительные сети" для проведения работ на собственных коммуникациях сегодня, с 13.45 до окончания работ были изменены параметры холодного водоснабжения в некоторых домах.
В список обезвоженных попали дома на проспекте имени 50 лет Октября: №№118 -146а, а также на ул.Гвардейская, Молодежном проезде.