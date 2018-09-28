У «Липок» в Саратове можно провериться на ВИЧ анонимно

28 Сент. 13:07 2018-09-28T13:08:24+03:00

Завтра, 29 сентября, это можно сделать у «Тау Галереи» и в Энгельсе

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В Саратовской области проходит всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция».

С 27 сентября по 1 октября в оживленных местах Саратова, Энгельса, Балакова и Вольска будет стоять белый фургон с красной полоской, в котором можно анонимно и бесплатно сдать кровь на ВИЧ, а также быстро узнать свой результат и выяснить какими способами можно защититься от заражения.

- Так, сегодня, 28 сентября, у входа в парк «Липки» около памятника Чернышевского до шести вечера будет проходить эта акция, а также на Октябрьской, 110 в Вольске до того же времени, — сообщает «КП-Саратов» корреспондент, поучаствовавший в мероприятии.

Завтра, 29 сентября, в Саратове можно пройти тестирование у парковки ТЦ «Тау Галерея» с 10:00 до 18:00 и в Энгельсе на площади Ленина, 30 с 12:00 до 18:00.

Стоит отметить, что акция началась с Петропавловска-Камчатского и закончится в Калининграде. Следующим пунктом в пути после Саратовской области станет Волгоградская.

1 октября в саратовской консерватории состоится региональное подведение итогов акции, на которой будут присутствовать врачи, первый замминистра здравоохранения области, министры различных ведомств и другие.