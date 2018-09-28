2018-09-28T13:31:49+03:00
Общество

В Профессионально-педагогическом колледже СГТУ определены победители областного конкурса «Лучший по профессии 2018»

Определены лучшие токари и фрезеровщики
Екатерина Семенова
Поделиться:
Награждение победителей конкурса «Лучший по профессии 2018»Награждение победителей конкурса «Лучший по профессии 2018»
Изменить размер текста:

27 сентября в Профессионально-педагогическом колледже СГТУ имени Гагарина Ю.А. определили финалистов областного конкурса «Лучший по профессии 2018».

На базе ППК СГТУ им. Гагарина Ю.А. конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» проводится в третий раз. В этом году специалисты продемонстрировали умения в компетенциях:

* токарная обработка деталей на универсальных станках;

* токарная обработка деталей на станках с ЧПУ;

* фрезерная обработка деталей на станках с ЧПУ.

.

.

Среди студентов проводились испытания по токарной обработке деталей на универсальных станках и сварке.

Всего в конкурсе приняли участие 38 специалистов из 13 предприятий машиностроительной отрасли, в их числе молодые рабочие и профессионалы с опытом. В конкурсном отборе среди студентов соревновались представители 4 учебных заведений. Работу конкурсантов оценивали руководители профильных министерств, специалисты предприятий и педагогические работники.

.

.

- Для студентов возможность участвовать в конкурсе — это лучшая школа, — подчеркивает Олег Иванов, мастер производственного обучения, преподаватель специальных дисциплин Саратовского политехнического колледжа — В этом году в конкурсе участвовало несколько студентов, среди них — Сергей Фомиченко. Он — один из талантливых учеников нашего колледжа. В дальнейшем мы готовим его к участию в конкурсе WorldSkills. Конкурс «Лучший по профессии 2018» позволил молодым людям на практике освоить азы ремесла и научиться профессиональным приемам у лучших. К тому же конкурсные работы оценивало компетентное жюри, члены которого подробно разъясняли молодым людям их ошибки и неточности.

- Я работаю наладчиком более 10 лет, — говорит Дмитрий Курин, наладчик станков и манипуляторов с ЧПУ АО «Газпроммаш», обладатель третьего места в своей компетенции. — На конкурс меня выдвинуло руководство. Здесь я смог показать свое мастерство и увидеть, как работают коллеги.

Организаторы конкурса Министерство промышленности и энергетики Саратовской области, Саратовское региональное отделение Союза машиностроителей России и Профессионально-педагогический колледж Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А.

Победителями конкурса стали:

.

.

.

.

Колледж СГТУ поздравляет победителей и желаем им всегда сохранять свою высокую квалификацию и совершенствовать свои умения.

Коллектив колледжа накануне Дня машиностроителя поздравляет всех работников данной отрасли и желает не останавливаться на достигнутом, обновлять ассортимент и повышать качество выпускаемой продукции.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет