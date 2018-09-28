В Профессионально-педагогическом колледже СГТУ определены победители областного конкурса «Лучший по профессии 2018»

28 Сент. 13:16 2018-09-28T13:31:49+03:00

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27 сентября в Профессионально-педагогическом колледже СГТУ имени Гагарина Ю.А. определили финалистов областного конкурса «Лучший по профессии 2018».

На базе ППК СГТУ им. Гагарина Ю.А. конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» проводится в третий раз. В этом году специалисты продемонстрировали умения в компетенциях:

* токарная обработка деталей на универсальных станках;

* токарная обработка деталей на станках с ЧПУ;

* фрезерная обработка деталей на станках с ЧПУ.

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Среди студентов проводились испытания по токарной обработке деталей на универсальных станках и сварке.

Всего в конкурсе приняли участие 38 специалистов из 13 предприятий машиностроительной отрасли, в их числе молодые рабочие и профессионалы с опытом. В конкурсном отборе среди студентов соревновались представители 4 учебных заведений. Работу конкурсантов оценивали руководители профильных министерств, специалисты предприятий и педагогические работники.

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- Для студентов возможность участвовать в конкурсе — это лучшая школа, — подчеркивает Олег Иванов, мастер производственного обучения, преподаватель специальных дисциплин Саратовского политехнического колледжа — В этом году в конкурсе участвовало несколько студентов, среди них — Сергей Фомиченко. Он — один из талантливых учеников нашего колледжа. В дальнейшем мы готовим его к участию в конкурсе WorldSkills. Конкурс «Лучший по профессии 2018» позволил молодым людям на практике освоить азы ремесла и научиться профессиональным приемам у лучших. К тому же конкурсные работы оценивало компетентное жюри, члены которого подробно разъясняли молодым людям их ошибки и неточности.

- Я работаю наладчиком более 10 лет, — говорит Дмитрий Курин, наладчик станков и манипуляторов с ЧПУ АО «Газпроммаш», обладатель третьего места в своей компетенции. — На конкурс меня выдвинуло руководство. Здесь я смог показать свое мастерство и увидеть, как работают коллеги.

Организаторы конкурса Министерство промышленности и энергетики Саратовской области, Саратовское региональное отделение Союза машиностроителей России и Профессионально-педагогический колледж Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А.

Победителями конкурса стали:

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Колледж СГТУ поздравляет победителей и желаем им всегда сохранять свою высокую квалификацию и совершенствовать свои умения.

Коллектив колледжа накануне Дня машиностроителя поздравляет всех работников данной отрасли и желает не останавливаться на достигнутом, обновлять ассортимент и повышать качество выпускаемой продукции.