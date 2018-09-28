В Энгельсском районе у женщины из дома стащили кредитку
Похищенное изъять не удалось
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В Энгельсском районе у женщины стащили банковскую карту. Как уточнили "КП-Саратов" в ГУ МВД региона, местная жительница сообщила в полицию 22 сентября в 17:20.
26-летняя женщина рассказала о том, что в ночь на 20 сентября неизвестные путем свободного доступа из ее квартиры совершили кражу банковской карты.
С карты списали деньги в сумме 6816 руб. Было возбуждено уголовное дело.
По подозрению 27 сентября задержали 25-летнюю гражданку. Она уже попадала в криминальные переделки.
Похищенное изъять не удалось.