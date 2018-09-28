В Энгельсе из "ГАЗели" украли мобильник с деньгами

28 Сент. 12:56 2018-09-28T12:56:10+03:00

Похищенное у рецидивиста уже изъяли

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В Энгельсском районе Саратова стражи порядка раскрыли автокражу. Как рассказали "КП-Саратов" в ГУ МВД региона, о воровстве сообщил в полицию 25 июня в 09:07 35-летний мужчина.

Он уточнил, что в 6 часов утра из его припаркованной "ГАЗели" на улице Крупский проезд неизвестные украли мобильник с деньгами в размере 6200 руб.

Воры скрылись на автомашине ВАЗ-2114.

-Сумма ущерба составила 29200 руб.,- отметили в полиции. - По подозрению задержали 29-летнего мужчину.

Похищенное у рецидивиста уже изъяли. С него взяли подписку о невыезде.