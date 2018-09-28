2018-09-28T12:56:10+03:00
Происшествия

В Энгельсе из "ГАЗели" украли мобильник с деньгами

Похищенное у рецидивиста уже изъяли
Мария ГОШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Энгельсском районе Саратова стражи порядка раскрыли автокражу. Как рассказали "КП-Саратов" в ГУ МВД региона, о воровстве сообщил в полицию 25 июня в 09:07 35-летний мужчина.

Он уточнил, что в 6 часов утра из его припаркованной "ГАЗели" на улице Крупский проезд неизвестные украли мобильник с деньгами в размере 6200 руб.

Воры скрылись на автомашине ВАЗ-2114.

-Сумма ущерба составила 29200 руб.,- отметили в полиции. - По подозрению задержали 29-летнего мужчину.

Похищенное у рецидивиста уже изъяли. С него взяли подписку о невыезде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет