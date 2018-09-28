Михаил Андреев: Реакция на нарушения графика вывоза с нашей стороны будет самая жесткая

28 Сент. 12:50 2018-09-28T12:51:23+03:00

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В администрации Саратова состоялось совещание под председательством исполняющего полномочия главы города Романа Бусаргина по вопросу организации вывоза твердых коммунальных отходов. В мероприятии приняли участие глава комитета по ЖКХ Александр Мышев, представитель городской прокуратуры, главы районов города, директор Регионального оператора Михаил Андреева, представители подрядных мусоровывозящих компаний.

Общая ситуация с вывозом в Саратове и, в частности, Волжском районе находится под контролем Регоператора. Вчера прошло совещание в связи со сменой субподрядчика ООО «Гарант плюс» и выявлением нарушения графика вывоза с некоторых контейнерных площадок. Руководитель мусоровывозящей компании заявил, что помимо смены субподрядчика, в ближайшие дни в город поступят дополнительные единицы новой техники.

Сегодня, в ходе выступления, директор Регионального оператора Саратовской области Михаил Андреев рассказал, что вывоз мусора из Саратова контролируется на всех этапах, поступающий из города массив ТКО проходит экологически безопасную обработку на Энгельсском мусороперерабатывающем комплексе. В августе с территории города было вывезено более 3 тысяч тонн залежей старого мусора. Порядка 1,5 тысячи тонн было вывезено собственной техникой Регоператора. Отдельно руководитель Регоператора пояснил, что каждый случай несоблюдения графика вывоза фиксируется независимо от данных подрядчиков — мусоровывозящих компаний и вносится в виде претензий.

- Новые мусоровывозящие компании ликвидировали недоработки предыдущих, понимая, что работа не будет оплачена. Наказывать их деньгами за несоблюдение графика в тот момент было бы неправильно. Благодаря совместной работе с администрацией Саратова мы быстро зачистили улицы города до нормативного состояния, выявили все неучтенные точки накопления ТКО и работу нормализовали. В сентябре относиться с пониманием к несоблюдению графиков мы уже не будем. «Гарант плюс» в Волжском районе по ряду контейнерных площадок допустил нарушение графика вывоза и будет оштрафован. Реакция с нашей стороны будет самая жесткая, вплоть до разрыва контракта. У нас есть резерв техники и возможность заменить этого подрядчика. Сбои в обслуживании отдельных контейнерных площадок со стороны нашего подрядчика МУП «Дорожник Заводского района» также недопустимы. Думаю, глава администрации со своей стороны также поправит руководство МУПа. Считаю происходящее в Заводском районе досадным случаем недосмотра и бесхозяйственности. Хочу предупредить, что Регоператор отладил систему контроля за деятельностью мусоровывозящих компаний. Каждый такой сбой известен. Предупреждаю еще раз, мы перешли к наказанию рублем, — заявил Михаил Андреев.

В компании напомнили, что весь процесс обращения с ТКО контролируется Региональным оператором. В случае выявления нарушений со стороны мусоровывозящих компаний жителям необходимо обратиться в контакт-центр Регоператора по номеру: 8 800 222-64-90.